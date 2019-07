Blocaj la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Sistemul informatic este blocat, iar medicii de familie nu își pot desfășura activitatea și sunt nevoiți să trimită pacienții acasă.

LACRIMI ÎN TELEVIZIUNE! BIATA TEO TRANDAFIR! CARMEN HARRA A FĂCUT ANUNȚUL CUMPLIT! NU MAI ARE NICIO ȘANSĂ (GALERIE FOTO)

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Sanda Alexiu, președintele Asociației medicilor de familie București-Ilfov, a declarat că aceste probleme apar la începutul fiecărei luni și i-a acuzat pe reprezentanții CNAS că nu recunosc niciodată acest lucru.

LIDIA BUBLE, GOALĂ PUȘCĂ LA DUȘ! RĂZVAN A PRINS-O ÎN FAPT! AVEM IMAGINI COMPROMIȚĂTOARE (GALERIE FOTO)

”Problema nu este de astăzi, este mult mai veche și se întâmplă oricum la începutul fiecărei luni. Ceea ce se întâmplă de trei-patru luni încoace este un dezastru. În primul rând, nu au fost încărcate listele de medicamente compensate la timp, astfel încât au apărut o mulțime de erori când am emis rețetele pentru pacienți. Nu funcționează online pentru că, probabil, capacitatea sistemului este depășită la numărul de utilizatori. Acum, pentru că este începutul lunii și fiecare încearcă să facă raportarea, lucrul ăsta este imposibil. Împreună cu colegii mei am ajuns să stăm noaptea, la ora 1, 2 să încercăm să facem raportarea serviciilor pentru că, în contract, suntem obligați să raportăm până la o anumită dată limită.

Problema nu este că merge rău, că asta știe toată lumea. Problema este că niciodată Casa Națională nu recunoaște acest lucru”, a declarat Sanda Alexiu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.