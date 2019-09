Blocaj la metrou din cauza datoriilor: Garniturile ar putea circula doar câteva ore pe zi (VIDEO)

Transportul în București ar putea intra în blocaj. Asta pentru că metroul ar putea circula doar dimineaţa. Metrorex are datorii de peste 130 de milioane de lei la firma care asigură mentenanța metroului și care amenință că va sista serviciile. Compania Alstom spune că va executa minimul legal impus din activitatea pe care o prestează pentru Metrorex, ceea ce va duce la reducerea drastică a orelor în care circulă garniturile.

Într-o intervenție telefonică pentru Știrile B1 TV, Gabriel Stanciu, director general Alstom România, a susținut că nu se pune problema ca un astfel de blocaj să se producă la începutul săptămânii viitoare.

”Noi discutăm de multă vreme cu conducerea Metrorex, care face tot ce poate pentru a găsi o soluție. Mă tem că problema este cumva în lanțul de finanțare care pleacă de la Metrorex și se oprește undeva la Ministerul de Finanțe sau invers, depinde cum îl calculăm.

Am avut idscuții foarte multe cu conducerea Metrorex. Dânșii propun un plan de plată eșalonat al datoriei scadente, care depășește 132 de milioane de lei. Noi nu am spus clar și răspicat că de luni vom lua măsuri. Am spus doar că în măsura în care aceste discuții eșuează și nu avem garanția că datoria aceasta va fi plătită într-un termen rezonabil, vom proceda la suspendarea treptată a serviciilor, lucru care înseamnă că împreună cu Metrorex va trebui să asigurăm o treime din serviciul public.

De luni încolo, cu siguranță nu ajungem în situația asta. Încercăm totuși să găsim soluții pe cale amiabilă, ca să nu ajungem acolo.

Dacă aceste discuții eșuează, vom informa din timp presa asupra deciziilor noastre. Din timp înseamnă cu o săptămână, cel puțin, înainte. Nu se va întâmpla nimic de luni, asta vă pot garanta.

Datoriile acumulate încep cu luna octombrie a anului trecut. S-au acumulat un an de restanțe la plată, timp în care noi am finanțat această activitate fără absolut niciun fel de perturbare. Din păcate, am ajuns la limita maximă a expunerii pe un singur client și ne vedem nevoiți să luăm aceste măsuri”, a declarat Gabriel Stanciu.