În cadrul celei de-a VII-a ediţie a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu“, regizorul Bobby Păunescu a primit "Premiul pentru regie de film".

"Acest premiu înseamnă enorm. Orice premiu, orice distincţie, că este dat de o asociaţie mică sau de una mare, cum este cea de aici, este foarte important. Am câştigat premiul FIPRESCI (Federația Internațională a Criticilor de Film), care se dă de două ori pe an. Se acordă o dată pentru debutanţi şi o dată pentru regizorii consacraţi. L-am câştigat ca debutant. Am câştigat la Londra, la Buenos Aires, la Seul, în China, la Cannes, la Veneţia. De fiecare dată când iei un premiu ai aceleaşi emoţii“, a declarat Bobby Păunescu.

Bobby Păunescu este producătorul peliculei „Moartea domnului Lăzărescu“, peliculă cu care a câştigat „Un Certain Regard“ la Festivalul de film de la Cannes, 2005.

În 2008, Bobby Păunescu a produs filmul de scurt metraj „Megatron“, cu care a câştigat Palme d`Or pentru scurt metraj.

Tot în cadrul festivalului, premiul pentru poezie a fost acordat poetului Zhao Lihong, din China, premiul pentru Opera Omnia i-a fost acordat lui Geo Vasile. Premiul de excelenţă în artă i-a fost acordat maestrului caricaturist Ştefan Popa Popa`s. Nicolae Dabija a primit Premiul pentru proză, iar Tudor Barbu a fost distins cu Premiul pentru jurnalism. Premiul pentru traducere i-a fost acordat lui Baki Ymeri.