Bogdan Alexandru, primul avocat al lui Gheorghe Dincă, principalul suspect în dosarul tragediei din Caracal: La reconstituire s-a mers pe un alt traseu decât cel invocat de inculpat (VIDEO)

Bogdan Alexandru, primul avocat din oficiu al lui Gheorghe Dincă, princpalul suspect al crimelor în serie din Caracal, a afirmat, în direct pe B1TV, că anchetatorii au mers pe un alt traseu decât cel invocat de inculpat, la reconstituirea din dosarul privind uciderea Luizei Melencu.



Întrebat de Tudor Barbu, în emisiunea Se întâmplă acum, dacă anchetatorii au mers pe o scurtătură atunci când au reconstituit ascunderea trupului Luizei Melencu, Bogdan Alexandru a răspuns: „Da, nu pot să știu care este motivul pentru care s-a ales un alt traseu. Ce pot să vă spun e că s-a mers pe un alt traseu decât cel invocat de inculpat.

