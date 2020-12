Bogdan Aurescu, ministrul de externe, a anunțat vineri, în ședința de Guvern, că a românii din diasoora au la dispoziție 748 de secții de votare, pentru alegerile parlamentare. Primiii care vor vota vor fi românii din Noua Zeelanda, care își pot exercita votul începând de vineri, la ora 20:00.

"De mâine începem votul in diaspora. Votul efectiv începe de astăzi la ora 20:00,cu deschiderea secțiilor din Noua Zeelandă. Avem organizate 748 de secții de votare. Față de alegerile parlamentare din 2016 când au fost organizate 417 secții, avem cu 331 secții in plus. Numărul a rămas aceeași din momentul in care l-am anunțat, chiar dacă din diverse motive obiective, in cazul a 25 de secții de votarea s-a schimbat adresa sau a fost relocate, majoritatea in aceeași localități, important este că am reușit sa păstram numărul de 748 de secții...Procesul electoral se desfășoară și sâmbătă și duminică", a declarat ministrul.

Românii pot ieși la vot, chiar și în țările în care se aplică restricții

Aurescu a declarat că a obținut derogări, astfel încât românii să poată ieși la vot, în ciuda restricțiilor.

"În ceea ce privește restricțiile de circulație care sunt în vigoare în anumite state am făcut demersuri prin misiunile noastre diplomatice pentru a obține exceptări pentru cetățenii români. În acest sens, s-au făcut demersuri și s-au obținut derogări în statele respective. Au fost pregătite modele de declarații pe care cetățenii români le pot avea asupra lor în statele în care sunt în vigoare restricții de circulație după o anumită oră”, a mai spus ministrul Aurescu.