Vicepreşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor din România (SNPR Decus), Bogdan Bănică, susține că poliţiştii detaşaţi pe litoral sunt cazați în condiții precare.

ȘOC MONDEN! MONICA GABOR, PRINSĂ ÎN FAPT CU MR. PINK! A FĂCUT-O ȘI CU IRINEL ÎN ROMÂNIA! IMAGINI BOMBĂ (GALERIE FOTO)

El afirmă, într-o postare pe Facebook, că oamenii legii aflați pe litoral în perioada estivală stau în spaţii în care "şefuţii nu şi-ar lăsa nici măcar animalul de companie pentru montă".

"Ca în fiecare an în sezonul estival, în toate staţiunile de pe litoralul românesc sunt detaşaţi/delegaţi în misiune poliţişti din toate judeţele ţării pentru a asigura un climat de normalitate turiştilor aflaţi în concediu. Şi tot ca în fiecare an, am semnale că aceştia fac obiectul bătăii de joc a comandanţilor laureaţi, fiind cazaţi în spaţii în care şefuţii nu şi-ar lăsa nici măcar animalul de companie pentru montă.

TRAGEDIE ÎN MUZICĂ! LACRIMI PENTRU FUEGO! INIMA A CEDAT! IMAGINI GREU DE PRIVIT (FOTO)

Îmi rog colegii polițiști delegați să îmi semnaleze, prin comentarii sau în privat, orice aspect negativ în ceea ce privește condițiile de cazare, masă sau nemulțumirile legate de latura profesională pe perioada misiunii, pentru a le putea verifica personal și pentru a întocmi un material ce va fi înaintat către conducerea #IGPR și #MAI în vederea remedierii acestora", a scris Bogdan Bănică, pe pagina sa de socializare.

"Haideţi să punem cu toţii umărul şi să începem să avem curajul să ne împotrivim transformării Poliţiei Române într-o societate de tip SRL patronată de câte un şmecheraş înstelat. Şi însetat", a mai scris vicepreședintele SNPR.

În ce condiții stau polițiștii detașați pe litoral. Sindicalist: 'Sunt cazați în spații în care şefuţii nu şi-ar lăsa nici măcar animalul de companie pentru montă'