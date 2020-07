Bogdan Despescu anunţă controale sporite, mai ales la munte și pe litoral: Se poate dispune inclusiv suspendarea activităţii operatorilor economici (VIDEO)

Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul de Interne, a declarat, vineri, că forțe sporite ale organelor de control vor face verificări în perioada următoare în întreaga țară, pentru a fi sigure că regulile impuse în contextul epidemiei de coronavirus sunt respectate. Echipe mixte formate din polițiști, jandarmi, pompieri, inspectori ITM și de la Protecția Consumatorilor vor acționa mai ales în centrele comerciale, piețe, târguri, pe litoral și la munte. „Unde se vor constata abateri, se vor dispune inclusiv măsuri de suspendare a activităţii operatorilor economici”, a ținut să precizeze Despescu.

A GĂSIT UN CARD ÎNTR-UN BANCOMAT DIN RÂMNICU SĂRAT ȘI A ÎNCEPUT SĂ CUMPERE CU EL. A REGRETAT AMARNIC, DUPĂ CÂTEVA ORE. CE A PĂȚIT, E FĂRĂ PRECEDENT

Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul de Interne, a anunat, vineri, că echipe mixte formate din polițiști, jandarmi, pompieri, inspectori ITM și de la Protecția Consumatorilor vor acționa în toată țara, dar mai ales pe litoral și la munte, pentru a se asigura că sunt respectate regulile menite să țină sub control epidemia de coronavirus.

La nivelul municipiului București și în județe vor fi organizate grupe de coordonare operativă, sub coordonarea prefecților, pentru a analiza situația și, eventual, pentru a direcționa forțe către zonele de risc.

„Pe litoral și la munte vor fi prezente echipe mixte formate din polițiști, jandarmi, pompieri, inspectori ITM, DSV și ANPC, pentru a face verificări. Vom organiza acțiuni cu efective mărite în zone aglomerate, centre comerciale, mijloacele de transport persoane, piețe, în zona urbană și rurală. Cu prioritate pe litoral, în zone turistice și de munte, vom aloca resurse să acoperim cea mai importantă perioadă din această lună”, a declarat Despescu.

Secretarul de stat mai precizat că oamenii vor avea la dispoziție o linie Telverde pentru a semnala neregulile pe care le găsesc.

„Nu dorim să aplicăm sancţiuni, dar acolo unde vom constata încălcări ale legii, vom luat toate măsurile necesare. Unde se vor constata abateri, se vor dispune inclusiv măsuri de suspendare a activităţii operatorilor economici”, a subliniat Despescu.

Anunțul secretarului de stat a venit după o ședință la Palatul Victoria, la care au participat premierul Ludovic Orban, mai mulți miniștri și reprezentanții instituțiilor de control.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.