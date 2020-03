Secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a susținut, marți, într-o conferință de presă de la MAI că autoritățile nu au ascuns cazul bărbatului infectat cu coronavirus, care a fost internat timp de mai multe zile la Spitalul Dimitrie Gerota din Capitală și a intrat în contact cu medicii, neștiind că este contaminat.

”Testul cu privire la pacientul respectiv a fost confirmat în seara de 9 martie. Având în vedere situația creată, la nivelul Poliției Române s-au inițiat cercetări, s-a inițiat un dosar penal pentru comunicare sau raspândire prin orice mijloace de informații și date false.

Informarea publică despre acest caz a fost făcută în conferința de seara trecută, iar informația a fost primită cu puțin timp înainte.

Informația a fost primită de la reprezentanții Spitalului Matei Balș, iar la Spitalul Gerota, această informație a fost comunicată prin fax la ora 19.42.

Conducerea MAI nu a ascuns în niciun fel informații despre niciun caz din această situație creată. De fiecare dată, informațiile au fost comunicate prin Grupul de Comunicare Strategică, construit special pentru informarea cetănțenilor”, a declarat Bogdan Despescu.

Accesul în spitalul MAI din Capitală este restricționat după ce unul dintre cei doi pacienți diagnosticați luni seară cu COVID-19 a intrat în contact cu medicii, fără să se știe că ar fi suspect de infectare. Bărbatul a fost internat săptămâna trecută la Spitalul Dimitrie Gerota cu altă afecțiune. După câteva zile, fostul angajat al MAI a dezvoltat o simptomatologie pulmonară foarte agresivă, anunță Grupul de Comunicare Strategică. Pacientul a fost testat luni seară pentru coronavirus iar rezultatul a ieșit pozitiv. Medicii care l-au tratat au fost plasați imediat în carantină. Tot luni a fost confirmat și un alt caz la Buzău.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.