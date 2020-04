Despescu: Au revenit în țară și români cu preocupări altele decât cele legale, dar am luat măsuri / Rata infracționalității, în scădere comparativ cu anul trecut (VIDEO)

Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul de Interne, a declarat, pentru B1 TV, că autoritățile cunosc foarte bine faptul că unii dintre românii care comiteau ilegalități peste granițe s-au întors acasă în perioada aceasta. Tocmai de aceea, la nivelul fiecărui județ în parte au fost luate măsuri pentru ca situația să fie ținută sub control. Despescu a mai precizat că rata de infracționalitate este mai mică acum decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„Cu siguranță avem în atenție această situație. Evaluările noastre arată că situația infracțională, situțaia operativă e ținută sub control, dar nu ne mulțumește, fapt pentru care la nivelul fiecărui județ s-a dispus un set de măsuri astfel încât, prin acțiuni preventiv-combative, să limităm la maximum, să ținem sub control tot ce înseamnă infraționalitate. Mai e și situația comparativă cu anul trecut, dar n-aș vrea să intru în aceste cifre, pentru că, la acest moment, situația e sub (SIC!) scădere. Noi suntem atenți întrucât în țară au revenit foarte mulți cetățeni, spunem noi unii dintre ei cu preocupări altele decât cele legale. Avem în vedere toată gama de activități polițienești. Acestea s-au stabilit în fiecare județ, în funcție de specific, de preocupările acestora, de evidențelor care sunt ținute la nivelul inspectoratelor județene de poliție”, a declarat Bogdan Despescu, pentru B1 TV.

