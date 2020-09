Bogdan Enescu a sugerat că nu ia în calcul să își dea demisia de la șefia Jandarmeriei Române. Oficialul a făcut această precizare joi, când a fost citat de DNA într-o anchetă în care este acuzat de procurorii anticorupție că și-ar fi aprobat ilegal sute de ore suplimentare, în starea de urgență, încasând astfel ilegal zeci de mii de lei.

