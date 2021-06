Bogdan Gheorghiu: Ajutorul de stat pentru organizatorii de evenimente a fost exclus din PNRR, fără ca noi să fim informați (VIDEO)

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, prezent sâmbătă, în platoul B1 TV, la emisiunea Talk B1, prezentată de Ștefan Păscuță a dezvăluit că schema de finanțare pentru organizatorii de evenimente a fost exclusă din PNRR, fără ca ministerul pe care îl conduce să fie informat de acest lucru. Ministrul a afirmat că nu a fost consultat în legătură cu proiectele culturale care au fost incluse în aceste plan de redresare și că este nevoit să apeleze la alte surse pentru a face rost de bani pentru a oferi ajutor organizatorilor de evenimente.

