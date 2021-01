Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii proaspăt vaccinat anti-COVID-19, în izolare după ce a intrat în contact cu o persoană infectată

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a intrat în izolare, joi, după ce a intrat în contact cu o persoană infectată cu COVID-19. Acesta a anunțat, printr-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook, că nu are nici un simptom deocamdată și urmează să se testeze.

"Am aflat astăzi că am intrat recent în contact cu o persoană confirmată pozitiv cu COVID-19. Din fericire nu mă simt rău, nu am vreun simptom specific, dar urmez protocolul și m-am izolat. După ce voi efectua testul și voi afla rezultatul, voi vedea care este calea de urmat", a transmis ministrul Culturii.

Bogdan Gheorghiu s-a vaccinat miercuri împotriva noului coronavirus, însă imunizarea nu se produce imediat. Vaccinul oferă protecție maximă abia după administrarea celei de-a doua doză.

Printre cei care au făcut miercuri vaccinul se numără vicepremierii Dan Barna şi Kelemen Hunor, Alexandru Nazare (Finanţe), Raluca Turcan (Muncă), Adrian Oros (Agricultură), Sorin Cîmpeanu (Educaţie), Lucian Bode (Interne), Nicolae Ciucă (Apărare), Virgil Popescu (Energie), Bogdan Aurescu (Externe) şi Bogdan Gheorghiu (Cultură).