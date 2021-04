Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a vorbit, sâmbătă, îm emisiunea "Talk B1", prezentată de Ștefan Pășcuță, pe B1 TV, despre măsurile de relxare care se vor aplica în domeniul cultural, în perioda următoare.

Este impropriu sipus relaccxare. Abordăm problema cu responsabilitate. Am învățat destul într-un an de pandemie. Grupul nostru de lucru, din care fac parte specialiști, printre care și Victor Costache. Am făcut scenariul unu care implica costuri mai mari și restricții mai puține, dar și scenariul doi care implica costuri mai mici și mai multe restricții. Acesta din urmă seamănă cu cel care se aplică astăzi, diferă pragurile pentru că și premierul mi-a cerut să ii punem la dispoziție un scenariu care să excludă oprirea totală a activității culturale. Vorbim de o înăsprire sau o relaxare în funcție de evoluția epidemiologică, fără a se opri de tot activitatea. Noi toate aceste praguri le-am calculat pana la 7,5 %, granița de carantinare, după care nu mai putem desfășurarea niciunei activități.", a spus ministrul.

Întrebat cine va suporta costurile pe care implică desfășurarea activității, în pandemie, ministrul a spus:

"Punctul de testare e treaba organzaitorului, iar ei au spus ca isi asumă fara problemă. va fi strict deciza fiecarui organizator pe care sceariu doreste să meargă. Testarea, în care e nevoie de ea, va fi inclusă în prețul biletului.", a mai spus Gheorghiu.

ȘTIRE IN CURS DE ACTUALIZARE