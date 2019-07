Procurorul general interimar Bogdan Licu reacţionează după ce magistraţii Curţii de Apel Craiova au respins cererea de revizuire a adopţiei internaţionale în cazul Sorinei. Acesta spune că nu mai există nicio cale de atac şi că va respecta hotărârea judecătorească.

„Nu comentez hotărârile judecătorești. Este o hotărâre definitivă, fără cale de atac, pe care o respect. Rămâne acea cerere de ordonanță președintială care este în acest moment la Judecătoria Slatina. Nu știu să se fi dat termen în această cauză. În toate demersurile pe care le-am făcut am mizat pe o decizie favorabilă pentru că altfel nu le-aș fi făcut. Așa cum v-am zis din prima zi, tot ce am avut în vedere, în principal a fost în interesul copilului. Iar tot ceea ce am făcut, am făcut cu bună credință. (...) Nu am vrut nimic altceva decât să respect legea și să îmi fac datoria. Legea m-a obligat să nu stau și să fiu spectator. Eu nu am făcut altceva decât să aplic legea și să îmi îndeplinesc sarcinile de serviciu”, a declarat Bogdan Licu.

Judecatorii au respins, joi, cererea procurorului general interimar de revizuire a adopției internaționale. O altă cerere similară a fost depusă de asistentul maternal, la Tribunalul Dolj, aceasta având termen în 27 iulie. De asemenea, la Judecătoria Slatina urmează să se judece în data de 20 iulie ordonanța președințială pentru a se decide dacă Sorina poate pleca din țară, în SUA.

Imediat după decizia instanţei, oamenii s-au strâns din nou în fața Curții de Apel Craiova pentru a cere ca Sorina să rămână în țară.

În aceeasi zi, Procuroarea Maria Pițurcă, cea care a luat-o cu forţa pe Sorina din casa asistenților maternali din Baia de Aramă, a aflat că rămâne în funcție. CSM a respins cererea de suspendare a procuroarei.