Cazul olandezului pedofil se amplifică. Procurorul general Bogdan Licu trimite Corpul de Control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași pentru a face verificări în cazul fetiței abuzate de Johannes Visscher în 2016, același bărbat care a omorât o copilă de 11 ani din Dâmbovița, scrie antena3.ro

Decizia vine la o zi după ce Parchetul General a preluat acest dosar. (Detalii AOCO)

Johannes Visscher, olandezul care ar fi ucis-o pe Mihaela, fetiţa de 11 ani din Dâmboviţa, se pare că ar fi făcut o victimă şi la Iaşi. În urmă cu trei ani, individul ar fi agresat sexual o altă copilă, relatază B1TV.

Individul a stat la Iaşi, în 2016, în perioada 13 şi 16 iunie. Iar pe 15 iunie a ajuns in comuna Horleşti. A dat cateva ture prin sat si a intalnit o copila, pe atunci in varsta de 8 ani. Fata a plecat de acasa pana la magazin, vrand sa cumpere doua paini si un suc, iar olandezul s-ar fi apropiat cu masina de ea si ar fi ademenit-o cu o guma de mestecat. Copila care avea in mana o sacosa, s-a urcat in masina olandezului crezand ca acesta vrea sa faca o fapta buna si ca o va lasa in fata casei in care locuieste. Nu s-a intamplat insa asta.

Individul a condus aproximativ doi kilometri pana la iesirea din sat, iar acolo, ar fi luat-o pe copila in brate si ar fi mangaiat-o in zonele intime. Speriata, fata a inceput sa tipe, iar în acel moment, agresorul s-a speriat probabil si a intors masina, lasand-o pe copila in fata casei. Pana sa fie adusa inapoi de agresor, parintii fetei aflasera deja ce s-a intamplat de la o vecina care a vazut cand micuta s-a urcat in masina necunoscutului.

Imediat, parintii fetei au sunat la 112 si au spus ca fiica lor a fost luata de un necunoscut din fata casei, însă pana sa ajunga politistii la locul indicat, copila s-a intors.

Poliţiştii au demarat însă o anchetă la acea vreme, însă individul a rămas necunoscut până astăzi. Nici nu aveau cum să îl prindă. Pe 16 iunie, Johannes Visscher se urca într-un avion care pleca din Iaşi spre Viena.