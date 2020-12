Bogdan Mateescu, noul președinte al CSM, despre Secția specială: „Astfel cum este organizată astăzi, nu este eficientă” (VIDEO)

Judecătorul Bogdan Mateescu a fost ales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, joi, și a susținut o primă serie de declarații de presă din noua sa calitate, ocazie cu care a răspuns la întrebări referitoare la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, așa-zisa Secție specială, respectiv la Legile Justiției.

Referitor la Secția specială, noul președinte al CSM a explicat: „Opinia mea o cunoașteți cu toții și încerc să fiu în continuare obiectiv, pentru că nu trebuie să ne ascundem – și eu am făcut subiectul unei proceduri la nivelul Secției, așa cum am făcut obiectul unei proceduri la Inspecția Judiciară. Vă rog să remarcați că niciodată nu am pus la îndoială credibilitatea instituției judiciare, ci am așteptat parcurgerea procedurilor judiciare până la capăt, ambele dintre ele fiind închise în sensul corespunzător realității. În ceea ce privește Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, astfel cum este organizată astăzi, și am spus-o, nu este eficientă. Împreună, în schimb, cu sistemul judiciar, cu partenerii noștri în crearea unei propuneri corespunzătoare va trebui să găsim o soluție astfel încât, pe de o parte, drepturile și libertățile, și independența judecătorului să fie respectată, însă în același timp – și aici cred că este deosebit de important – să asigurăm eficiența sub aspectul tragerii la răspundere penală și a magistraților care greșesc”.

Știre în curs de actualizare