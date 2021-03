Bogdan Mateescu, președintele CSM, pe B1 TV: SIIJ actuală nu e eficientă / CSM nu și-a dorit niciodată superimunități / Opțiunea înființării sau desființării unui parchet aparține exclusiv legiuitorului (VIDEO)

Bogdan Mateescu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat că în forma actuală Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție este ineficientă, „la modul cum funcționează și la modul cum este reglementată”. „Pe de altă parte, nu putem să ignorăm opiniile exprimate într-o proporție destul de mare de Înalta Curte de Casație și Justiție și de alte instanțe, în sensul că au existat anumite, să le spunem, derapaje înainte de înființarea SIIJ”, a mai spus oficialul, duminică seară, în exclusivitate pentru B1 TV.

