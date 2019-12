Fostul președinte al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, a fost condamnat la 7 ani de închisoare în dosarul în care a fost acuzat de numirea ilegală a lui Liviu Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei Dunării, informează G4media.ro.

Decizia pronunțată, marți, de Tribunalul București nu este definitivă.

”Dosar nr. 20082/3/2017: condamna pe inculpatul OLTEANU BOGDAN la pedeapsa principala de 7 ani închisoare si aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, respectiv a drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b si k din C.p., pe o perioada de 5 ani. Confisca de la inculpat contravaloarea în lei a sumei de 1000000 (un milion) euro, reprezentând suma traficata. Mentine sechestrele asiguratorii asupra sumelor de 50000 (cinci zeci mii) euro si respectiv 100000 (una suta mii) euro. Cu drept de apel”, se arată în minuta instanței.

