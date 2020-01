Purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprița, a declarat, luni, referitor la protestul unora dintre medici, ca urmare a demiterii lui Mircea Beuran de la conducerea Secției de Chirurgie, că aceștia au dreptul la protest, dar cu respectarea prevederilor legale.

"Persoanele care au semnat acest lucru au dreptul să protesteze și nimeni nu le îngrădește dreptul de a protesta. Mai departe, nu cunosc faptul că ar fi spus că întrerup lucrul. Atragem atenția că orice manifestare de protest trebuie să respecte prevederile legale și litera legii. Cred că, înainte de a protesta, colegii trebuie să ia act de rezultatele acestei anchete interne și despre modul în care s-au petrecut faptele ca atare”, a declarat medicul Bogdan Oprița.

Ministerul Sănătății a anunțat demiterea lui Mircea Beuran din funcția de șef al Secției Clinice de Chirurgie III, ca urmare a cazului morții pacientei care a luat foc pe masa de operație în timpul unei intervenții chirurgicale.

„În urma analizei întregului material probator avut la dispoziție, concluziile cercetării administrative dispuse de SCUB arată că incidentul s-a produs ca urmare a unor erori umane, comise de către echipa operatorie. Din raport reiese că prof. dr. Mircea Beuran, ca șef al Secției Clinice de Chirurgie III a încălcat 10 obligații din cele 33, asumate prin contractul de administrare a secției. Date fiind măsurile dispuse din cercetarea administrativă s-a luat, printre altele, și decizia încetării contractului de administrare al prof. dr. Mircea Beuran, din calitatea de șef al Secției Clinice de Chirurgie III”, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.

