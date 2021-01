Actorul Bogdan Stanoevici a murit din cauza COVID-19. Acesta a fost depistat pozitiv cu coronavirus la finele anului trecut și a ajuns la Terapie Intensivă, având o formă gravă a bolii. Ulterior, el a intrat în comă.

Stanoevici a fost internat inițial la Spitalul ”Sfântul Pantelimon”, pe 16 decembrie, iar în două zile era deja dus la ATI în stare gravă. Pe 24 decembrie, Stanoevici a fost transportat la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. C.C. Iliescu”, unde a suferit mai multe intervenții chirurgicale.

Bogdan Stanoevici a murit de COVID-19. El era adept al teoriilor conspiraționiste

Bogdan Stanoevici a murit la vârsta de 62 de ani din cauza COVID-19. Informația a fost confirmată pentru Antena 3 de către medicul Șerban Bubenek.

Stanoevici a fost supus recent şi unei intervenții prin care i-au fost puși plămânii în repaos total timp de 7 până la 15 zile. Practic, oxigenarea lui se făcea doar extracorporală. Plămânii actorului erau afectați aproape integral, iar medicii l-au operat de urgență pentru a-l stabiliza, amintește Antena 3.

La mijlocul lunii decembrie 2020, în spațiul public a apărut informația că actorul Bogdan Stanoevici se află intubat la secția ATI a Spitalului ”Sfântul Pantelimon” din București, având o formă gravă de COVID-19. El era adept al teoriilor conspiraționiste și s-a remarcat la protestele anti-mască.

„Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum – faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment”, spunea Bogdan Stanoevici, la un moment dat.

Pe 21 decembrie a sosit vestea că actorul a intrat în comă. Aşa arată oraşul care a stat în adâncuri vreme de 90 ani. Apele s-au retras, iar ceva şocant a ieşit de-acolo

Stanoevici a fost director al Circului Metropolitan. În 2019, el a candidat la alegerile prezidențiale, iar în 2020 la Primăria Capitalei și la parlamentare, din partea Partidului Ecologist Român (PER).