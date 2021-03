Bolnavă umilită în Spitalul Județean Constanța. Pacient: „Nimeni, dar nimeni nu o bagă în seamă. E dezastru, vă spun, nu mai pot!” (VIDEO)

Imagini tulburătoare surprinse într-un spital din Constanța. Într-un salon COVID-19, o pacientă a fost filmată de un coleg în ipostaze de-a dreptul umilitoare. Femeia stă pe jos, pe hol, învelită cu un cearșaf luat de pe un pat, în timp ce toate cadrele medicale par că o ignoră. Scenele, surprinse cu patru luni în urmă, au fost publicate abia acum. Consiliul Județean a demarat o anchetă în acest caz, informează B1 TV.

Imaginile au fost surprinse în secția Medicală 1 a compartimentului Gastroenterologie. Clipul în care o femeie întinsă pe jos, pe holul gol, cu un cearșaf pe umeri, cutremură toată țara. Persoana care a filmat-o pe bătrână spune că personalul medical a ignorat-o complet.

„Uitați-o pe jos. (...) Nimeni, dar nimeni nu o bagă în seamă. Femeia cred că e bolnavă grav, pentru că e cu cearșaful dezbrăcată complet. E dezastru, vă spun, nu mai pot!”.

Unul dintre pacienții spitalului susține că femeia stătea pe jos chiar lângă salonul unde acesta era internat: „M-am speriat, că era în dreptul ușii mele. Am zis că o să cad jos. Eram terminat. Nu-mi venea să cred. Femeia era complet dezbrăcată, pe jos”.

