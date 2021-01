Bolnavii cronici care s-au tratat exclusiv la privat nu se pot programa la vaccinarea anti-COVID. Ei nu figurează în sistem și nu sunt recunoscuți ca persoane ce suferă de anumite afecțiuni (VIDEO)

Bolnavii cronici care s-au tratat la privat nu se pot înscrie pentru vaccinarea împotriva COVID-19. CNAS a explicat că acest lucru se întâmplă pentru că, în acest moment apar în sistem doar cei care au făcut decontări la spitalele publice. Mai mult decât atât, această problemă îi afectează și pe pacienții care suferă de afecțiuni cronice, dar care nu au împlinit vârsta de 65 de ani.

Totodată, autoritățile spun că în ultimii ani, bolnavii cronici care s-au tratat exclusiv în spitalele private care nu au decontat cheltuieli de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu există în evidențele CNAS, iar tocmai de aceea ei nu se pot înscrie pe platforma realizată de autorități pentru a se programa la vaccinarea împotriva COVID-19.

Reamintim că cea de-a doua etapă a campaniei de vacicnare anti-COVID este dedicată în special persoanelor din categoriile de risc precum persoanele cu vârste de peste 65 de ani, bolnavii cronici și angajații din sectoarele esențiale.

Pentru moment, la nivel național nu există o evidență a celor care au nevoie să se înscrie, cei care sunt pacienți bolnavi cronici și se află în grupa de risc, însă autoritățile susțin că aceștia ar putea să meargă la medicul de familie, cu toate documentele care atestă faptul că sunt bolnavi cronici, iar medicul de familie ar putea face înscrierile pe platforma de programare pentru vaccinarea împotriva COVID-19.

Pe de altă parte, există mai multe categori de bolnavi cronici care nu există în aceste evidențe ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și pacienții care suferă de obezitate, hipertensiune – ar putea avea aceeași problemă, în cotnextul în care ei nu figurează în baza de date a CNAS.

Cei care ar trebui să preia acum problema sunt, se pare, medicii de familie, dar rămâne de vâzut care vor fi răspusurile venite din partea autorităților, având în vedere că mai mulți bolnavi cronici nu se pot înscrie în cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare, decicată în special persoanelor din categoriile de risc.

În prima etapă au fost imunizat personalul medical, care a luptat în linia I cu noul coronavirus. În cea de-a doua etapă urmau să fie vacicnate persoanele din categoriile de risc, precum cei care suferă de boli croncie și persoanele cu vârste de peste 65 de ani, dar și lucrătorii din domeniile esențiale.

De la debut și până în prezent, pe lângă absența pacienților cu boli cronice, care s-au tratat la privat, din evidența CNAS și automat din sistemul platformei de vaccinare, campania națională de vaccinate anti-COVID, coordonată de Valeriu Gheorghiță s-a confruntat cu o serie de probleme, una dintre cele mai vizibile fiind lipsa unei strategii eficiente de comunicare din partea autorităților ce a contnuat să aibă efecte negative asupra procesului de imunizare.

În decursul zilei de vineri, platforma online dedicată programării persoanelor care doresc să se vaccineze nu a funcționat în primele ore, deși medicul Valeriu Gheorghiță anunțase că înscrierile vor începe de la orele 15.00.

„În ceea ce privește modalitatea de programare, platforma va fi gata pe data de 15 ianuarie. De la ora 3 se va putea începe programarea persoanelor pentru etapa a II-a în centrele de vaccinare care vor fi pregătite. Pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani, programarea se poate face individual, se poate face prin medicul de familie, se poate face prin serviciile de call center – aici, ca noutate, vom avea un număr unic la nivel național, pe care vi-l pot și spune, 021.414.44.25. Practic, sunând la acest număr, apelurile vor fi preluate în cele 42 de call center-uri distribuite la nivelul fiecărui județ. O altă modalitate de programare, prin direcția de asistență socială din primării sau prin intermediul aparținătorilor, care pot să își facă cont și să înscrie până la maxim 10 persoane dintre aparținători, din familie”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

Din momentul în care s-a dat starul celei de-a doua etape în campania de vaccinare, adică din data de 15 ianuarie, s-a înscris peste 300.000 de persoane în program, pentru a fi imunizate în fața infecției cu SARS-CoV-2. În București de exemplu locurile au fost ocupate în totalitate, pentru următoarele săptămâni. Totodată, până în prezent, au fost vaccinate 196.000 de persoane.

