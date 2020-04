Bolnavii de cancer din România condamnaţi la moarte sigură din cauza deficienţelor din sistem (VIDEO)

Pacienţii cu cancer sunt în pericol de cinci ori mai mult să contacteze coronavirusul din cauza imunităţii scăzute. Cezar Irimia, preşedintele Asociaţiei bolnavilor de cancer trage un semnal de alarmă cu privire la această categorie socială extrem de vulnerabilă.

Învitat joi la B1TV, Cezar Irimia spune că pacienţii bolnavi de cancer trebuie testaţi cu prioritate pentru coronavirus. Şi asta pentru că mergând des în spitale pentru tratamentele aferente, bolnavii de cancer pot fi adevărate focare de răspândire a coronavirusului.

În contextul crizei declanşate de COVID-19, preşedintele Asociaţiei bolnavilor de cancer atrage atenţia că ministerul Sănătăţii a blocat tratarea pacienţilor în afara judeţului de reşedinţă, iar sistemul local este copleşit.

Practic în acest moment nimeni nu mai acordă prioritate tratării cazurilor de cancer, deşi acestea sunt prioritare în sine. Secţiile oncologice de la spitalele judeţene nu au medicamentele necesare tratării bolnavilor de cancer şi nici nu le pot aduce în lipsa unor contracte de livrare. În plus, unele medicamente lipsesc de luni de zile de pe piaţa românească.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.