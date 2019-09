Bomba METEO se confirmă: Valul POLAR vine peste România în doar câteva ore!

Meteorologii anunță că o masă de aer polar va traversa România începând de marți, când se va răci în jumătatea de nord a țării. De miercuri, răcirea se va simți și în partea de Sud, iar de joi sunt așteptate temperaturi negative și brumă în depresiuni.

„O masă de aer de origine polară va aborda spațiul georgrafic al țării noastre, începând de marți. Marți, vremea se răcește în jumătatea de nord a țării, unde valorile termice diurne se vor situa ușor sub cele normale ale acestei perioade, iar în jumătatea sudică va fi mult mai cald decât în mod obișnuit. Astfel, valorile termice vor fi de la 17 – 18 grade în Maramureș, Nordul Moldovei și al Transilvaniei, până 32 -33 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. Pe lângă răcirea din jumătatea de Nord, acolo va și ploua, marți”, a explicat, pentru Mediafax, Constanța Vâlciu, meteorolog de serviciu în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

De miercuri se răcește și în jumătatea de sud și se ajunge la temperaturi de 26 de grade, de la 32, iar pe partea de nord vor fi 16 grade Celsius, în scădere de la 18 grade.



Miercuri spre joi, cu precădere joi dimineața, în depresiunile intramontane vor fi temperaturi sub zero grade și brumă.



„De vineri, vremea intră într-o ușoară ameliorare, cu dimineți răcoroase, dar zilele vor fi plăcute”, mai spune meteorologul.