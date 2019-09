EXCLUSIV ONLINE // După ce Alexandru Cumpănașu și-a anunțat intenția de a candida la președinția României, încep să apară o serie de informații mai puțin cunoscute din trecutul acestuia. Una dintre acestea se referă la un conflict între Cumpănașu și o bonă filipineză care lucra pentru acesta, lucru adus în spațiul public de o postare făcută pe Facebook de jurnalistul Cristian Sabbagh. Conflictul între bonă și Cumpănașu ar fi pornit după ce acesta nu i-a achitat drepturile salariale și s-a soldat inclusiv cu o plângere la Poliție.

"E un caz mult mai vechi, nu foarte recent, cu muți ani în urmă. Informația am primit-o de la polițiști, am verificat-o ulterior. Eu înțeleg, te lupți, vrei binele tuturor, dar o biată femeie nu își luase salariul, la vremea respectivă Asociația Filipinezilor depusese o plangere la secția 16. Până la urmă s-au rezolvat lucrurile. Întâmplător am aflat, că îmi este vecin. Aici a fost și mirarea mea, e o zonă aici în sectorul patru unde într-adevăr sunt foarte multe vile, cea mai ieftină vilă cred că nu e sub 200.000 de euro. Mi-am pus întrebările acestea firești" a declarat Cristian Sabbagh pentru B1.ro.

Acesta a mai comentat și faptul că Alexandru Cumpănașu ar trebui să ofere explicații pentru avearea care îi permite să stea într-una dintre cele mai scumpe zone din București. Jurnalistul a fost vehement atacat după ce a dezvălut inițial informația pe Facebook, într-un schimb de declarații în contradictoriu cu Alexandru Cumpănașu, în care se acuzau reciproc. B1.ro l-a contactat și pe Alexandru Cumpănașu pentru a obține punctul său de vedere, dar acesta nu a răspuns apelului nostru.