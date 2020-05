BOR: Patriarhia Română a oferit 4.470 de tablete sau alte dispositive electronice, în valoare de 2,6 milioane de lei, către elevi și profesori din comunități dezavantajate

Patriarhia Română a oferit 4.470 de tablete sau alte dispozitive electronice, în valoare totală de circa 2,6 milioane de lei, către elevii și cadrele didactice din comunitățile dezavantajate, astfel încât să contribuie la facilitatea cursurilor online, anunță Biserica Ortodoxă Română (BOR) printr-un comunicat de presă transmis, sâmbătă, către Agerpres, în care notează că susține inițiativa lansată de Ministerul Educației și Cercetării în acest sens, prin proiectul „Alege Școala!” şi prin intermediul eparhiilor din ţară şi din diaspora română.



„În contextul pandemiei actuale, Patriarhia Română oferă tablete sau alte dispozitive electronice elevilor (în special, celor de clasa a VIII-a şi a XII-a) şi cadrelor didactice din comunităţile dezavantajate, pentru a se putea conecta la lecţiile on-line şi pentru a continua astfel procesul de predare-învăţare”, arată comunicatul BOR:

Dacă prin proiectul „Alege Școala!” Patriarhia a oferit 1.919 tablete, în valoarea de peste 1,1 milioane de lei, prin intermediul eparhiilor au fost distribuite 2.551 de tablete sau alte dispozitive electronice, în valoare de 1,5 milioane de lei.



Școlile rămân închise pentru anul școlar curent. Programa, parcursă prin cursuri online

Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că școlile rămân închise pentru finalul anului școlar curent, astfel că elevii - cu excepția celor din clasele terminale, care au opțiunea de a veni, între 2 și 12 iunie, ca să se pregătească pentru examenele finale - care nu vor reveni fizic la cursuri, urmând să parcurgă programa școlară prin cursuri online.De altfel, pentru a facilita acest gen de lecții, Guvernul Orban a anunțat că va oferi 250.000 de tablete conectate la Internet către copiii din grupurile defavorizate.

„Faptul că elevii s-ar duce la școală ar implica, din punctul nostru de vedere, două riscuri mari: copiii să ducă boala la școală și de la școală, acasă. Am dorit și să știm ce fac alte țări. Unele nu mai vor să redeschidă școlile, unele situația încă e în evaluare. Am dorit și să aflăm ce se întâmplă unde s-au deschis experimental. În Franța s-a deschis într-o regiune. După câteva zile, zeci de elevi și profesori au fost confirmați. Unii profesori au ajuns la ATI. (...) Grădinițele, școlile și universitățile nu se mai redeschid. Deci nu se întoarce elevul, studentul fizic la cursuri. Anul școlar se termină pe 12 iunie, continuă formele de studiu la distanță, ca până acum. Până pe 12 iunie, elevii vor avea mediile încheiate cu notele de acum. În cazurile excepționale, se mai poate face o evaluare suplimentară. Repet: grădinițele, școlile universitățile nu se vor redeschide în acest an. Se vor redeschide în septembrie, când începe noul an școlar”, declara președintele Klaus Iohannis, în 27 aprilie, când România era încă în stare de urgență.