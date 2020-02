BOR s-a sucit: Coronavirusul nu schimbă obiceiurile în biserici. Precizările Patriarhului Daniel (VIDEO)

Coronavirusul produce controverse și în lumea clericilor. După ce acum două zile BOR îi îndemna pe credincioși să nu se abată de la restricțiile impuse de către medici pentru prevenirea îmbolnăvirii cu coronavirus acum s-au răzgândit. Patriarhul Daniel a declarat că regula împărtăşirii rămâne neschimbată, informează B1 TV.

„Pentru a depăşi polarizări şi polemici care slăbesc unitatea ortodoxă, trebuie evitate judecăţile pripite şi trebuie să reafirmăm cu tărie credinţa ortodoxă că Sfânta Euharistie nu este şi nu poate fi niciodată izvor de îmbolnăvire şi de moarte, ci izvor de viaţă nouă în Hristos, de iertare a păcatelor, de vindecare a sufletului şi a trupului. De aceea, la strană se cântă în timpul împărtăşirii credincioşilor: "Trupul lui Hristos primiţi şi din izvorul cel fără de moarte gustaţi". Prin urmare, regula împărtăşirii clericilor şi credincioşilor din acelaşi Sfânt Potir rămâne neschimbată, iar preoţii vor explica tuturor credincioşilor că această împărtăşire nu a fost vreodată pentru cineva şi nici pentru ei nu va fi un pericol”, se arată în comunicatul transmis de Patriarhia Română.

Asta după ce reprezentanţii BOR au transmis că oamenii trebuie să respecte cu stricteţe regulile impuse medici.

