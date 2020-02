Europa se află în plină criză de coronavirus, iar premierul britanic anunță, marți, că sărbătorește Ziua Clătitelor.

Boris Johnson a trecut la cratiță de bunăvoie, iar pentru un plus de popularitate a postat și pe Twitter dovada.

”În caz că vă întrebați unde m-am ascuns, ei bine, am luat lecții intensive de aruncat clătite. Dom (Dominic Cummings, consilier al premierului- n.red) spune că nu a cunoscut pe nimeni care să fie mai natural decât mine la făcut clătite. Un adevărat compliment", a scris premierul, pe twitter.

Premierul britanic face clătite

If you were wondering where I’ve been hiding, I have been having intensive lessons in pancake tossing. Dom says he’s never met anyone who’s a more natural tosser than I am. Quite the compliment.#PancakeDay #PancakeTuesday pic.twitter.com/941CliiCET