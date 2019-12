Bătaie ca-n filme în Borşa: Reglare de conturi în plină stradă, sub privirile îngrozite ale trecătorilor (VIDEO)

Bătaie ca-n filme în centrul oraşului Borşa. Două grupuri de tineri şi-au împărţit pumni şi picioare, în plină stradă, sub privirile îngrozite ale trecătorilor, informează B1 TV. După ce şi-au reglat conturile, agresorii au fugit. Imaginile au devenit virale, iar poliţia s-a sesizat. Bătăuşii nu au fost încă prinşi.

În imagini se vede clar cum 10-12 tineri stau şi discută în zona unei intersecții, în centrul orașului Borşa. Spiritele se încing rapid, iar doi dintre ei sar la bătaie, în timp ce restul tinerilor care-i înconjurau încearcă să îi despartă. După ce un altul reuşeşte să îi despartă, aceştia fug pentru a-şi continua reglarea de conturi în altă parte.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.