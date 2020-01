Accident spectaculos în Botoșani: Patru mașini, făcute zob după ce doi tineri beți au pornit într-o cursă prin oraş (VIDEO)

Accident teribil, joi noapte, în Botoşani. Patru maşini s-au făcut zob după ce un tânăr s-a urcat beat la volan. Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt importante, informează B1 TV. O anchetă a fost deschisă în acest caz.

După ce a băut bine într-un club, tânărul a pornit într-o cursă prin oraş, însoțit de un tovarăș de pahar. În plimbarea lor nebună, au făcut praf patru maşini care erau parcate regulamentar. Cel mai probabil, şoferul turmentat a pierdut controlul volanului şi a lovit în plin o maşină parcată pe o stradă.

