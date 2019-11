Motivul pentru care un adolescent din Botoşani şi-a dat mama în judecată (VIDEO)

Un adolescent din Botoşani şi-a dat mama în judecată pentru a putea termina şcoala. Băiatul a fost părăsit de tată, în copilărie, după care a fost abandonat şi de mamă, care a plecat la muncă, în strainatate, şi n-a vrut să mai audă de el. Din păcate, bunicii, în grija cărora a rămas băiatul, nu-l pot întreţine pe adolescent, informează B1 TV.

