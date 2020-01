Incident şocant în Botoşani: Fete de 13 ani, la spital după ce au consumat etnobotanice. Cum le-au găsit medicii (VIDEO)

Incident şocant în Botoşani! Două fete de doar 13 ani au fost luate de către medicii de la SMURD chiar din toaleta unui mall, după ce au consumat etnobotanice. Adolescentele erau aproape leșinate în momentul în care au fost găsite, informează B1 TV.

Incidentul a avut loc chiar într-un centru comercial din municipiul Botoşani. Alarma a fost dată de prietena celor două fete. Panicată, tânăra a sunat la ambulanţă pentru a cere ajutorul.

