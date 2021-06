Botoșani: Casă distrusă de un incendiu. Focul ar fi fost pus intenționat (VIDEO)

Incendiu violent izbucnit într-o comună din Botoșani. O casă a fost distrusă de foc. Din primele cercetări, focul a fost pus intenționat. Și în Iași pompierii s-au luptat cu flăcările. O casă din comuna Grajduri a fost cuprinsă de flăcări, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Dan Gabor.

