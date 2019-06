Primar, în comă de la ... țuică! I-a EXPLODAT cazanul în față (VIDEO)

Ţuica a băgat în spital un primar! Edilul comunei Corni, din judeţul Botoşani, s-a rănit grav după ce i-a explodat în faţă cazanul cu ţuică. Bărbatul are arsuri pe jumătate din corp, însă medicii nu au găsit pentru el un loc în clinicile pentru marii arşi, informează B1 TV.

Primarul era în curtea sa şi făcea ţuica. Se întunecase când, la un moment dat, alcoolul a făcut o flacără puternică şi cazanul a explodat. Fără să se gândească la pericol, bărbatul de 65 de ani s-a apropiat şi totul i-a explodat în faţă.

Îngrozită, soţia primarului a sunat la 112. Mai multe echipaje de la Smurd, de Terapie Intensivă Mobilă şi de pompieri au ajuns în curtea primarului.

Omul a fost transportat în comă la spital. Bărbatul are arsuri pe jumătate din corp, iar medicii nu au găsit pentru el un loc în clinicile pentru marii arşi de la București, Iași, Timișoara și Brașov. Primarul este în stare gravă, spun medicii, pentru că flacăra i-a cuprins toracele, abdomenul, mâinile, picioarele și chiar tălpile.

Sursă Video: Monitorul de Botoșani

