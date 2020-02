Iarna s-a dezlănțuit: Zeci de localități fără curent, în plin cod roșu de viscol. Drumuri închise, vânt de puterea unui uragan de grad 1 pe Autostrada Soarelui (VIDEO)

Iarna s-a dezlănțuit cu adevărat. Pentru prima dată în acest an, România este sub nămeți, la propriu. A nins în ultimele ore mai mult decât în toată iarna de până acum. Sudul țării s-a aflat sub coduri roșii și portocalii de viscol puternic, informează B1 TV. Cele mai grave situații au fost în Buzău, Tulcea și Brăila, acolo unde toate drumurile naționale și județene au fost închise. Circulația rutierp a fost oprită și pe autostrada soarelui, acolo unde vântul a bătut cu peste 170km/h, echivalentul unui uragan de gradul 1! Și în București, vremea a făcut probleme.

