Brăila: Elev bătut pentru 2 lei (VIDEO)

Un elev a fost tâlhărit la același liceu din Brăila unde un alt coleg de-ai săi a fost furat și înjunghiat, informează B1 TV. Băiatul a trăit momente cumplite pentru 2 lei pe care i-a vrut atacatorul. Polițiștii spun că fac tot posibilul să păstreze ordinea în zonă.

Incidentul s-a petrecut chiar în fața Colegiului "Gheorghe Murgoci" din municipiul Brăila, imediat după orele de curs. Elevul de 15 ani se afla cu un prieten când a fost atacat. Un baiat l-a amenințat cu un cuțit și i-a cerut toți banii pe care îi avea asupra lui.

