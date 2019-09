ALERTĂ la Brăila: O fetiță de 10 ani, dispărută în Dunăre, este căutată de pompieri și scafandri (VIDEO)

Alertă la Brăila. O copilă de doar 10 ani este căutată de pompieri după ce o persoană a anunţat că a intrat în Dunăre şi nu a mai ieşit, informează B1 TV.

Potrivit primelor informaţii, adolescenta s-a aruncat în apă de pe o staţie de pompare.

Pompierii o caută pe copila de 10 ani de sâmbătă de la prânz.

Cea care a alertat autorităţile a fost o prietenă de a micuţei. În locul de unde s-a aruncat copila apa este extrem de adâncă. Zona este împânzită de poliţişti, pompieri, scafandrii, dar şi medici.

