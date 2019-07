Incendiu de proporții la o grădiniţă din Brăila! Ce au descoperit pompierii după stingerea flăcărilor (VIDEO)

Explozie devastatoare şi incendiu puternic la o grădiniţă din județul Brăila! Pompierii s-au luptat peste trei ore cu focul, iar autorităţile încearcă să afle ce anume a provocat explozia. Clădirea nu ar fi racordată la gaze, iar o butelie a fost scoasă intactă din interior, informează B1 TV.

