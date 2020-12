Brancardierul acuzat că ar fi dezintubat din greșeală o pacientă de la Spitalul “Victor Babeş”, provocând decesul acesteia, a fost plasat în arest la domiciliu

Brancardierul de la Spitalul “Victor Babeş” din Bucureşti care ar fi dezintubat din greșeală o femeie, care ulterior a murit, a fost plasat în arest la domiciliu. Decizia a fost luată sâmbătă de magistrații de la Judecătoria sectorului 3 al Capitalei, care au respins astfel solicitarea procurorilor de arestare preventivă a bărbatului. Decizia magistraților nu este definitivă.

Arest la domiciliu pentru brancardierul care a dezintubat, din greșeală, o pacientă

Brancardierul a fost reținut, vineri, pentru 24 de ore. Asta după ce joi a dezintubat o pacientă care era internată la terapie intensivă, atunci când ar fi trebuit să ia din salon o altă pacientă care decedase recent și a încurcat cele două persoane. După ce a fost dezintubată, femeia a decedat.

”Inculpatul s-a echipat cu costumul de protecţie, a intrat în salonul respectiv fără a-i mai aştepta pe ceilalţi şi, confundând cele două paciente, şi-a depăşit atribuţiile de serviciu şi a scos sonda de intubare de la pacienta în viaţă, aceasta decedând la scurt timp, în pofida manevrelor de resuscitare aplicate de medicii care fuseseră alertaţi”, au precizat procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul București în ordonanța de reținere.

Acum, bărbatul va trebui să rămână în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, perioadă în care are și interdicția de a lua legătura cu mai mulți martori din dosar. Decizia judecătorilor poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Bărbatul este cercetat penal pentru ucidere din culpă

Brancardierul, în vârstă de 58 de ani, este cercetat penal pentru ucidere din culpă.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Managerul Spitalului ”Victor Babeș”, medicul Emilian Imbri, a precizat că acest caz este unul ”de o gravitate deosebită”.

„Este o anchetă în desfășurare. Noi am anunțat Procuratura imediat ce am aflat de caz. Este un caz de o gravitate deosebită, așa ceva nu s-a întâmplat sau nu am auzit să se întâmple undeva până acum.

Din fericire, este un număr limitat de persoane, pentru că este o zona foarte bine delimitată de restul spitalului și cu un personal instruit pentru ce trebuie să facă, cu acces limitat și pentru restul personalului spitalului. Sunt șapte-opt persoane.

Vom constata astăzi cine trebuia să fie acolo și cine a fost. Nu sunt mistere, nu sunt lucruri paranormale, sunt lucruri care nu au cum să se întâmple și s-au întâmplat, o persoană din Terapie Intensivă a decedat", a declarat medicul pentru Libertatea.

Între timp, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a trimis o echipă de control la Spitalul ”Victor Babeș”.

„Este o primă evaluare și în funcție de cele constatate vor fi luate și alte măsuri, dacă se impun, în conformitate cu atribuțiile legale ce revin reprezentanților Ministerului Sănătății”, au transmis reprezentanții instituției.