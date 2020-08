Brașov: Compania Purolite deversează apele reziduale, toxice într-o conductă de canalizare care duce la râul Olt (FOTO, VIDEO)

Compania Purolite din orașul brașovean Victoria deversează apele reziduale, toxice, direct în conducta de canalizare a Viromet, via râul Olt, potrivit monitorfg.ro. Deși anunțase că începând din luna mai a acestui an își va întrerupe activitatea, firma nu a oprit producția și nu a plecat din România, notează presa locală. Mai mult, aceasta a ajuns să polueze râul Olt prin deversarea de reziduuri toxice.

Deocamdată, nimeni nu a luat nicio măsură în acest caz, în ciuda numeroaselor plângeri la adresa instituțiilor locale, județene și naționale. Sursa citată, menționează și că Purolite a deschis un șantier pentru contruirea uneei stații proprii de epurare, pentru care însă nu ar avea autorizație de construcție. Nici această situație nu ar fi fost însă sancționată de autorități.

Locuitorii din orașul Victoria se plâng de mirosurile greu de suportat rezultate în urma activității Purolite, companie care, începând din 31 iulie ar fi montat o conductă prin care să deverseze apele reziduale rezultate din procesul de producţie în reţeaua de canalizare a SC Viromet.

,,S-au înţepat în conducta noastră de canalizare care duce la râul Olt. Cu alte cuvinte apele Purolite ajung direct în Olt, poluând. Conducta lor porneşte din incinta Purolite, subtraversează drumul judeţean şi un pod după care se înţeapă direct în primul cămin din şirul celor aflate pe conducta de ape reziduale a Viromet. De aici ajunge în Olt. Am sesizat Garda de Mediu şi SGA Braşov, invitându-i la faţa locului. Este de nedescris ceea ce se întâmplă aici. În dimineaţa de duminică, 2 august, au venit reprezentanţii Gărzii de Mediu, Tulbure şi Onofrei, iar de la SGA, inginerul şef Pomârleanu şi Boţonea. Au constatat abuzurile şi poluarea şi au impus conducerii Purolite să oprească deversarea şi să sigileze conducta de deversare. Au impus şi sistarea producţiei. Aşeptăm să vedem rezultatul oficial, scris, al constatării de la faţa locului şi sancţiunile” a declarat Mihai Călinescu, administratorul Viromet SA.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.