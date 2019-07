DEZASTRU ÎN AER! Un aparat de zbor s-a PRĂBUȘIT în Braşov (VIDEO)

Un planor s-a prăbușit pe panta de aterizare a Aerodromului Sânpetru din județul Brașov, informează B1 TV.

Pilotul e încarcerat, dar conștient.

”Am fost anunțați în urmă cu scurt timp că un planor s-a prăbușit pe panta de aterizare a aerodromului Sânpetru. La fața locului imediat s-au deplasat un echipaj SMURD, un echipaj pentru descarcerare și un echipaj cu apă și spumă. Colegii încearcă acum să scoată victima din planorul prăbușit.

Ar fi vorba de un bărbat de 20-25 de ani, care e conștient”, a declarat Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Brașov.

