De la botez, direct la spital. Nereguli grave constatate de ANPC într-un restaurant (VIDEO)

Alertă în județul Brașov. 11 oameni, dintre care 5 copii, au ajuns de urgență la spital cu suspiciune de toxiinfecție alimentară. Asta după ce au mâncat din preparatele servite la un botez organizat la un restaurant din localitatea Feldioara. Inspectorii sanitari au găsit la restaurantul unde a avut loc botezul un adevărat dezastru, mâncare stricată, veselă murdară, frigidere ruginite. Restaurantul a fost închis, iar proprietarii vor trebui să dea explicații la poliție, informează B1 TV.

După ce au mâncat felul doi, mai mulți adulți, dar și copiii au început să se simtă rău.

Cu toții au acuzat dureri de stomac, greață și amețeală.

