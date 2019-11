Acuzații: Un elev care a agresat un câine a fost bătut de un profesor (VIDEO)

Tatăl unui elev din Săcele, judeţul Braşov, îl acuză pe unul dintre profesori că i-a bătut atât de rău băiatul, încât acesta nu mai poate dormi noaptea din pricina coşmarurilor şi a durerilor de cap pe care le are. Băiatul spune ca a fost bătut pentru că a aruncat cu o hârtie mototolită într-un câine care a intrat în curtea școlii, informează B1 TV.

Scandalul ar fi pornit într-o pauză, în momentul în care copilul a văzut un câine intrat în curtea școlii și a aruncat în el cu un ghemotoc de hârtie.

Părintele elevului spune că profesorul s-ar fi supărat din această cauză și l-ar fi lovit pe elev cu brutalitate.

