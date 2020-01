Tragedie în Brașov. Un bărbat s-a aruncat de la etajul 10, cu copilul lui în brațe. Tatăl și copilul au murit.

La fața locului a intrevenit un echipaj SMURD, însă cei doi nu au mai putut fi salvați.

„Din primele informații, două persoane, tată și copil, s-ar fi precipitat de la etajul 10 al unui bloc. Un bărbat, în vârstă de 37 ani, împreună cu fiica sa, în vârstă de 3 luni și jumătate, s-ar fi precipitat de la etajul 10 al unui bloc situat pe str. Carpaților din mun. Brașov. Echipajele medicale sosite la fața locului au constatat faptul că aceștia au suferit leziuni incompatibile cu viața. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii incidentului”, a declarat Aliva Ivan, purtător de cuvânt IPJ Brașov, potrivit brasovstiri.ro.

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.

