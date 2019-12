Brașov: Un tânăr a dat foc bradului de Crăciun după o ceartă cu iubita (VIDEO)

A dat foc bradului, de supărare! Un tânăr din Braşov s-a certat atât de tare cu iubita sa încât și-a vărsat nervii pe bradul de Crăciun. A scos bricheta și i-a dat foc pomului frumos împodobit.

Tânărul, în vârstă de 29 de ani, se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

Pompierii au ajuns la faţa locului şi au reuşit să stingă imediat focul.

Bărbatul a fost reţinut de către poliţişti pentru 24 de ore şi dus în arest pentru a se linişti.

Din fericire, focul nu a avut timp să se extindă şi nimeni nu a fost rănit.

