Brâul Maicii Domnului, în Biserica Sfinții Arhangeli-Huedin din sectorul 4 al Capitalei: Veșmântul, considerat a avea puteri vindecătoare (VIDEO)

Timp de trei zile, Biserica Sfinţii Arhangheli - Huedin din Bucureşti va găzdui brâul Maicii Domnului, anunță B1TV.



Credincioşii sunt aşteptati să se închine şi să se reculeagă la o parte din veşmântul considerat a avea puteri vindecătoare, adus în sectorul 4 al capitalei de la Mânâstirea Kato Xenia din Grecia, al treilea an la rând.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.