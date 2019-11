Scene extrem de dure în Brazilia. O cerșetoare de 31 de ani a fost împușcată mortal în momentul în care i-a cerut unui bărbat niște bănuți, pentru a-și cumpăra o pâine.

Imaginile teribile au fost suprinse de camerele de supraveghere.

Zilda Henrique dos Santos Leandro, cunoscută drept Neia, o femeie fără adăpost, mergea pe mijlocul străzii și încerca să-i atragă atenția lui Aderbal Ramos de Castro, acum câteva zile.

Bărbatul a ignorat-o la început, dar la un moment femeia s-a apropiat și i-a cerut un bănuț. Suma era infimă: e vorba de un 1 real brazilian, echivalentul unui 1 leu.

Din senin, fără a sta pe gânduri, bărbatul și-a scos arma și a împușcat-o mortal.

Castro a plecat liniștit mai departe, în timp ce alți trecători s-au dus spre femeia prăbușită la pământ și au încercat să o ajute.

Uma moradora de rua foi morta a tiros no centro de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, depois de pedir esmola de R$ 1 a um homem: https://t.co/1Ztooi2pyh



O crime foi registrado por câmeras de segurança.



ATENÇÃO: AS IMAGENS A SEGUIR SÃO FORTES



Veja o vídeo: pic.twitter.com/cnNnAzhaId