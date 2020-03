BREAKING NEWS! Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate pentru această vară, au fost amânate

Comitetul Internațional Olimpic a hotărât amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020 , din cauza pandemiei de coronavirus.

Dick Pound, memebru al Comitetului Olimpic a anunțat susținerea olimpiadei în 2021.

Olimpiada trebuia să se desfășoare în perioada 24 iulie - 9 august, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că în plină pandemie ar fi o bombă cu ceas.

"Ținând cont de informațiile oferite de CIO, s-a decis ca Jocurile Olimpice să fie amânate. Momentan nu s-a stabilit noua dată de desfășurare a competiției, dar cu siguranță aceasta nu va începe pe 24 iulie, așa cum știam cu toții", a spus Pound, pentru USA Today.

