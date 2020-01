Breșă imensă de securitate națională: Cum ajung rușii cetățeni români peste noapte / 97% dintre cererile de cetățenie, în baza unui singur articol (VIDEO)

Breşă incredibilă de securitate naţională la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie. Dintre cele în jur de o sută de mii de cereri de cetățenie depuse anual la ANC, majoritatea covârșitoare de aproape 97 de mii sunt în baza unui singur articol, relatează B1 TV.



Mai exact, o portiţă din lege care spune că primesc mult mai uşor documente cei care dovedesc că părinții, bunicii sau străbunicii lor au locuit în teritorii precum Basarabia sau Bucovina de Nord. Investigaţia a fost realizată de către jurnaliştii de la Vice.com.

