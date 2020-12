„BRIGADA DIVERSE ÎN ALERTĂ!”, unul dintre cele mai vizionate și apreciate filme ale cinematografiei românești, vineri, de la ora 21, pe B1 TV

B1 TV difuzează filmul “BRIGADA DIVERSE ÎN ALERTĂ!”, vineri, 25 decembrie, de la ora 21.00.

O comedie de excepție și unul dintre cele mai vizionate și apreciate filme ale cinematografiei românești, în regia lui Mircea Drăgan.

În seara de Crăciun, telespectatorii vor avea ocazia să revadă personajele mult îndrăgite ale serie B.D., căpitanul Panait, plutonierul Căpșună, Patraulea, Trandafir, Gogu Steriade și mulți alții, interpretați de marii actori, Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Iurie Darie, Vasilica Tastaman, George Mihăiță, Ion Besoiu, Ioana Drăgan.

